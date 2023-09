Shantal rebate críticas após homenagear Rafa Puglisi, seu ex-namorado

Shantal afirma que ser casada e ter filhos não anula a história que viveu antes do atual casamento. "Eu vi que tiveram alguns comentários que falavam 'caramba, ela é casada, tem dois filhos e escreveu que ele é ex-namorado'. O fato de eu ser casada e ter dois filhos não significa que eu não tive história. A minha história foi muito importante para me fazer quem eu sou hoje, assim como a do meu marido", explicou.

A famosa conta ainda que entra ela e o marido não existe ciúme de ex. "A gente, vou falar aqui como casal, a gente não tem ciúme do nosso passado. Eu sou amiga de vários ex-namorados. Outro dia a gente fez um almoço aqui para um ex meu, que ficou amigo do Mateus e é meu amigo. Se você tem a opinião de que a partir do momento que você é casada e tem filhos você não pode mencionar que já teve ex, então faça isso na sua casa, no seu relacionamento", disparou.

Por fim, ela faz um desejo para as pessoas que a criticaram. "O fato de eu colocar que uma pessoa foi importante na minha vida, que marcou a minha vida, que foi especial, não faz com que eu tenha qualquer sentimento que vá contra o meu casamento ou os sentimentos que tenho pelo meu marido. Desejo muito, para todo mundo que comentou criticando, desejo muito que vocês tenham muita segurança de si mesma e dentro do relacionamento de vocês, para que vocês não tenham, principalmente, ciúme de passado", finaliza.

O que aconteceu?

Rafael Puglisi, mais conhecido como o "dentista das celebridades" e que tinha como clientes Neymar, Larissa Manoela e Marina Ruy Barbosa, morreu aos 35 anos. A causa da morte, segundo divulgação da família, foi traumatismo cranioencefálico.

Splash entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública de São Paulo para colher mais informações sobre o acidente. A informação passada é que a morte do cirurgião dentista foi registrada como "suspeita".