Sandra Annenberg diz que parou no psiquiatra após sair do JH: 'Abstinência'

Sandra Annenberg, 55, revelou que foi buscar ajuda psiquiátrica após deixar a bancada do Jornal Hoje, em 2019, e foi diagnosticada com síndrome de abstinência de adrenalina.

Annenberg abordou o assunto no podcast Sem Nome Pode. Na ocasião, ela explicou que seu organismo estava programado para a rotina do telejornal, com o consumo diário de notícias, a maioria delas pesadas. Ao deixar o noticioso, a apresentadora ressaltou que demorou algum tempo para desacelerar, e mesmo fora do JH ela continuou tendo piques de taquicardia no horário em que precisava se programar para entrar no ar.

"Quando eu sai do Jornal Hoje depois de 20 anos, eu levei quase dois anos, e curiosamente eu sai no final de 2019, portanto logo começou a pandemia, eu diria que durante esses dois anos de pandemia, que eu tinha acabado de sair do Jornal Hoje, eu tive uma coisa que eu demorei para descobrir o que era, eu fui parar em psiquiatra, porque eu tinha taquicardia por volta das 12h30, 13h, que era o horário que eu estava sentando para gravar a escalada do Jornal Hoje", iniciou.