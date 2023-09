Rita Ora classifica marido, diretor da Marvel, como 'Deus do sexo'

Rita Ora participou do programa Watch What Happens Live, de Andy Cohen, e falou sobre sua relação com o marido, Taika Waititi, diretor da Marvel.

'Deus do sexo': A apresentadora propôs um jogo em que a cantora deveria descrever a 'vibe' da pessoa que ela mostrasse. Quando o rosto de Taika apareceu, Rita cravou: "Deus do Sexo!".

Relacionamento: Rita Ora e Taika Waititi começaram a namorar em 2021, e se casaram em agosto do ano passado, em uma cerimônia secreta e intimista.