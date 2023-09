Treta no Paiol e papos sobre jogo marcam o dia de A Fazenda 2023

No último dia de votação do Paiol em A Fazenda 2023 (Record), os ânimos no local estão exaltados. Enquanto isso, na sede, os peões se movimentaram e já começaram a falar sobre jogo.

Confira os destaques do dia:

'Tem que botar quem vai sair', dispara Simioni sobre roça de A Fazenda

Os peões já começaram a debater a formação da primeira roça.

Cariúcha, Henrique Martins e Kamila Simioni estavam pensando na melhor estratégia de indicação à baia.

No papo, conversaram sobre não desperdiçar votos e tentar votar naquele que deve sair do programa se estiver na roça.

Simioni: "No dia que tiver que votar, fica sem norte."

Cariúcha: "Tira as plantas, ué."

Henrique: "Se vocês estão perdidas, imagina..."

Simioni: "Tem que botar [na roça] quem vai sair, porque, se voltar, volta grande."

Simioni: "A gente começa a sentir o que o povo está gostando, é um bom termômetro."

Henrique: "Tenso esse negócio de jogo."

Simioni: "Eu viajo muito nisso."

Henrique: "Mas é difícil não viajar também, né?"

Treta no paiol

A Fazenda 2023: Nadja treta com Shayan durante tarde no Paiol Imagem: Reprodução/PlayPlus

No Paiol, Nadja e Shayan tiveram um desentendimento.

Nadja acusou o peão de mentir sobre ela: "Fala a verdade! Mentindo sobre mim, que eu não tô interagindo com ninguém. Do jeito que ele quis queimar ela, mentindo sobre ela, sobre uma situação que ele criou na cabeça dele, fez comigo também. Beleza".

O iraniano a rebateu: "Tá lacrando! Tá bom. Parabéns! Quem tá mentindo é você! Tá lacrando".

Nadja retrucou. "Ainda bem que o público assiste em casa. Porque está ao vivo no PlayPlus."

Shay apontou que ela não "aceita opiniões".

Prostituição

Cariúcha contou sobre como era a vida na prostituição. Veja o que ela revelou durante o café da manhã.

A peoa admitiu que já se prostituiu e, se pudesse voltar atrás, nunca entraria para a profissão.

Cariúcha: "Dinheiro da prostituição é sujo, amaldiçoado."

Cariúcha: "Quando vim para a mídia, queria esconder. Aí as pessoas usavam isso [para me chantagear]."

Cariúcha: "Eu tinha muita vergonha do meu passado, agora não."

Cariúcha: "Se eu pudesse voltar atrás, não faria isso [não entraria para a prostituição]. Eu era menor de idade, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) me pegou, a polícia me pegou e eu tinha falsificado a minha identidade. Não fui presa porque era menor, meu medo era ir para a Febem [Fundação Casa]."

Peão se sente excluído

A Fazenda 2023: Lucas desabafa sobre exclusão no reality Imagem: Reprodução/PlayPlus

No quarto, Lucas Souza desabafou que está se sentindo excluído.

Em papo com Jenny Miranda, contou o que tem sentido e pontuou que os peões não querem ouvi-lo.

Lucas: "Eu não vou ficar tentando me infiltrar o tempo inteiro e ficar levando corte, não vou ficar contando algo e a pessoa não querer me ouvir."

Jenny: "A gente está passando pela mesma coisa. Tentando contar as coisas e o povo quer falar, mas na hora que falo, me cortam."

Análise sobre possível roça

Jenny Miranda e Radamés conversaram no início da tarde a respeito da ideia de Cariúcha, Simioni e seus aliados de votarem em Rachel para a 1ª roça.

Jenny acha que eles darão um tiro no pé. "Eu acho que se eles votarem na Rachel eles vão se ferrar, ela vai voltar".

Jenny acrescentou que acredita que Rachel é muito querida fora da casa.

Radamés concordou com a amiga. "Eu também concordo".

O jogador, porém, fez um adendo. "Só que aqui não dá. A gente não noção nenhuma até agora de quem tá jogando certo, quem tá jogando certo ou errado".

