Quem era o dono do meme 'Cadê meu green?', morto em sauna gay de SP?

Ele usou a repercussão do meme nas redes sociais para concorrer ao cargo de vereador de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, em 2020. Na cidade, ele trabalhava como enfermeiro.

Na época, o então candidato dizia em seu site oficial que sua missão era "tratar de todos os assuntos que permeiam a sociedade, incluindo "prostituição, drogas, assassinato, corrupção, suicídio, crimes, tráfico de drogas, sexo, sexualidade, religião, homossexualismo (sic), vida após a morte, espíritos, experiência quase morte, física quântica, realidade paralela, traição, orientação sexual, política, saúde, aborto, educação, segurança, esporte, lazer, família, amor, gordofobia, transfobia, homofobia, cotidiano, racismo, depressão, compulsão sexual, amor, poliamor, ódio, ranço e todos os acontecimentos que forem modificando, transformado e impactando nossas vidas."

Em seu perfil no Instagram, ele dizia ser servidor público e jornalista. Costumava publicar fotos e vídeos em festas, bares, restaurantes e na academia. No início de setembro, lamentou a morte do pai. "Descanse em paz, pai", escreveu ele.

O que aconteceu:

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou ao UOL que a Polícia Militar foi acionada para dar apoio à equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local onde Luiz foi achado. A equipe de resgate já encontrou Luiz sem vida dentro da banheira.