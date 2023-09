Petra confunde abusador e quase causa tragédia em 'Terra e Paixão'

O trauma do abuso na infância fará com que Petra (Debora Ozório) quase cause uma tragédia em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. A filha de Antônio confundirá Rodolfo (Eduardo Lago), pai de Franco (Gil Coelho), com o seu agressor e vai atirar na direção de Hélio (Rafael Vitti).

O suposto abusador aparecerá na casa dos La Selva após receber um convite para jantar. A ocasião marcará a celebração do noivado de Franco e Yandara (Rafaela Cocal).

A confusão começará quando Antônio apresentar sua coleção de armas para Rodolfo. Após uma conversa, os dois voltarão para a sala, mas o fazendeiro esquecerá de guardar uma de seus revólveres.