Neto critica exagero com término de Sonza e Chico: 'Globo fez filme'

Os dois já vinham enfrentando conversas sobre a exposição do relacionamento e a curiosidade dos fãs. Chico é tímido e avesso à fama, quer apenas seguir sua rotina de "anônimo". Sonza o pressionou para "entrar em seus moldes" de namorado.

A cantora confirmou o fim do relacionamento com Chico, ontem, durante participação no Mais Você (Globo). A cantora leu uma carta ao vivo e afirmou que foi traída pelo ex-companheiro. O relacionamento chega ao fim, enquanto a música "Chico" ainda é uma das mais tocadas do país.

"Hoje eu quebro o ciclo por minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que vi a minha vida inteira sendo traídas e que por muitas vezes não tinham nem para onde ir, acabando de ter que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho mesmo que me doa, mesmo que por algumas vezes eu não queria, mesmo te amando. Hoje eu me protejo e não vou te proteger", disse a cantora.