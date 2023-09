Nathalia reclama de dificuldade de fazer cocô em A Fazenda: 'Ainda não fiz'

No quarto com Kamila Simioni e Cariúcha, Nathalia Valente confessou que está tendo problemas para evacuar em A Fazenda 15 (Record). Veja o que a influenciadora disse.

As colegas de confinamento estavam comentando sobre o reality e Cariúcha indicou que achava Nathalia muito bonita. A famosa pontuou que só não colocava em sua sala como decoração "porque ela fazia xixi e cocô".

Com isso, a influencer anunciou que estava com dificuldade de fazer suas necessidades no reality rural.

Nathalia: "Ainda não fiz."

Nathalia: "Até acostumar com esse monte de gente..."

Nathalia: "Estou igual a cabrinha ali, fiz duas bolinhas."

Em A Fazenda 15, Nathalia Valente ficou com Yuri Meirelles e protagonizou o primeiro beijo da edição. A ficada incomodou até o ex-namorado da influencer, Kaio Santana.

