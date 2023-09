Mingau: Polícia ainda procura três pessoas envolvidas no crime

Além disso, outras pessoas associadas ao tráfico de drogas podem ter participado do crime por estarem no local no momento dos disparos.

Os procurados não foram mais vistos em Paraty (RJ), mas ainda não se sabe se deixaram o estado do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando na investigação e buscam testemunhas, informações e imagens.

Ontem (20), Mingau despertou após a sedação ser retirada. "O paciente Rinaldo Amaral ('Mingau') segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de 'desmame' da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável", informou o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em nota.

O que aconteceu?

O músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), no dia 3, e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda.