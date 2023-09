Maytê Piragibe posa nua e faz reflexão: 'Passarinha livre'

"Estar solteira há uma década me faz estar em insônia agora, com um dos rituais que mais me emociona na vida: CASAMENTO", escreveu. "Nos últimos anos fui redescobrindo entre traumas e feridas, o que seria esse tal de amor? Sou a pessoa mais livre e romântica que eu conheço."

Confesso que sonho com esse amor romântico, mas desisti completamente dele. Sem amarguras. Sem peso. Talvez eu seja uma passarinha mais livre do que a sociedade permite. Talvez para mim, com o passar dos anos, ter que abrir mão da minha inteireza não seja assim tão fácil.

Maytê Piragibe

Em 2018, a atriz Maytê Piragibe, 34, foi detida durante uma blitz realizada na Auto Estrada Lagoa Barra, nesta terça-feira (23). Ela e o cantor Tiago Nacarato, participante do "The Voice" em 2017, foram abordados por policiais militares do Batalhão do Leblon, que encontraram dois cigarros de maconha, com cerca de 8 gramas da erva.