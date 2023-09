Mãe de Sonza sai em defesa da filha: 'Você não tem controle sobre o outro'

Eliane conclui dizendo que sempre continuará acreditando no amor. "Eu vou sempre continuar acreditando no amor, na lealdade, na honestidade, na justiça, porque acreditar nisso fala sobre quem eu sou. Não vou deixar que as atitudes de outros mudem aquilo que acredito. Vou continuar emanando e buscando todo dia a minha evolução e, sim, buscar o melhor dentro de mim. Até porque não posso deixar de amar e acreditar nas coisas, porque aí o outro vai estar influenciando e controlando quem eu sou", concluiu.

Além do vídeo, a gaúcha também postou uma foto da filha. Na publicação, Luísa aparece de costas em um espelho e a mãe diz na legenda: "Te amo filhaaaa!! Tô aqui sempre!!!"

Os fãs de Sonza deixaram mensagens carinhosas na postagem. "Abraça ela por todos nós, queríamos fazer isso e não podemos", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa, merece todo o respeito", afirmou outra. "Lulu é um exemplo de mulher. Que orgulho de ter ela como ídola", disse um terceiro.

