Acusado de traição, Chico Moedas já viveu namoro monogâmico durante 9 anos

Luísa Sonza confirmou o fim do relacionamento com Chico Moedas, hoje, durante participação no Mais Você (Globo). A cantora leu uma carta ao vivo e afirmou que foi traída pelo ex-companheiro. O relacionamento chega ao fim, enquanto a música "Chico" ainda é uma das mais tocadas do país.

Antes de ficar com a cantora, no entanto, Chico namorou durante nove anos. Em entrevista ao podcast Match - O Papo, apresentado por Valentina Bandeira, o rapaz afirmou que a monogamia — forma de relacionamento em que um indivíduo tem apenas um parceiro — era uma característica da relação.

"Eu namorei nove anos. Nove anos de relacionamento é um tempo. Eu tenho essa característica. Monogâmico. Um relacionamento monogâmico. Começou novinho. Namoro de moleque. Rendeu para caramba. Uma mulher que eu tenho super admiração. A gente se fala. Uma pessoa incrível", contou.