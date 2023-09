Lucas Selfie abre o jogo sobre sexo em A Fazenda: 'Dá pra fazer'

O clima já começou a esquentar em A Fazenda 15 (Record). Depois de vencer a primeira Prova do Fazendeiro da temporada, Yuri Meirelles, 22, foi para debaixo do edredom com Nathália Valente, 20, e tudo indica que rolou 'algo a mais' entre o casal.

Durante participação no programa Central Splash, o youtuber Lucas Selfie, 29, foi questionado pelo colunista Chico Barney se chegou a fazer sexo durante o tempo em que esteve confinado na própria A Fazenda. Selfie participou da 12ª temporada do reality, em 2020.

O influencer assegurou que não deu suas 'escapadas' com ninguém, mas deu a entender que outros colegas de confinamento se deram melhor do que ele nesse sentido. "Eu não, mas teve casal que transou. Usaram cobertor, pelo menos, né? [risos]"

Selfie acredita que, apesar da exposição intensa e da vigilância 24 horas, é possível viver seus momentos de intimidades em Itapecerica da Serra. "Dá para fazer. Você só tem que ter o desprendimento de como a galera vai reagir - porque está todo mundo ali no mesmo quarto, você vai ouvir um negócio, ver um movimento e tal... Mas dá para fazer. Depois de uma festinha, num pós-festa..."

Selfie: Cézar Black precisa se livrar de 'mentalidade' BBB em A Fazenda

Chico Barney e Lucas Selfie avaliaram a postura de Cézar Black no Paiol de A Fazenda 15. Único dos integrantes dessa ala a ainda não ter se envolvido em alguma 'treta', ele parecia nervoso ao ter de escolher entre Lumena e Shayan na dinâmica de ontem.

"Acho que ele está muito com a mentalidade do Big Brother ainda, de 'não vou comprar essa briga, isso aí fica feio pra mim'... Não sei como vai ser ele lá em cima, porque já tem uma galera esperando ele subir para ir para cima dele", observou Selfie.