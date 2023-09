Após anunciar término com MC Guimê, Lexa cai no samba em quadra de escola

Durante a sua festa do Líder, Guimê apalpou bumbum de Dani Mendez sem o consentimento da mexicana. Ao perceber que o cantor estava passando a mão em suas costas, incomodada, a mexicana tirou as mãos dele do local. Em seguida, Guimê deu um abraço na influenciadora.

Em outro ponto da noite, as câmeras flagraram o funkeiro com as mãos no bumbum de Dania. Além disso, o artista também importunou sexualmente Bruna Griphao.

A Globo analisou as imagens e optou pela eliminação de MC Guimê do BBB 23. Mesmo tendo dito que estava decepciona, Lexa fretou um jato para viajar ao Rio de Janeiro, segundo o colunista Lucas Pasin, de Splash, para acolher o marido por ter prometido apoiá-lo no reality show.

O episódio causou um afastamento temporário do casal, que reatou dois meses após o fim do programa.