Jojo Todynho expõe crítica por não emagrecer após bariátrica: 'Ignorância'

Aparentemente constrangida, a mulher respondeu:

"Pensei que tinha mandado para a minha amiga que também fez, mas mandei para você. Foi errado, foi mal. Não comentei como crítica".

A funkeira ainda desabafou na legenda: "O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância, gente se informem sobre qualquer assunto para não passar vergonha".

Jojo revelou aos seguidores no Instagram que tem se sentido mal após fazer sua cirurgia bariátrica há um mês.

Nos stories, a cantora disse que passou mal com náuseas e que isso tem sido frequente no dia a dia. Mas Jojo enfatiza que não se arrepende do procedimento.