João Silva chama de hipócrita quem tem dinheiro e diz que isso não importa

"De fato é fácil falar na minha situação porque tenho uma família maravilhosa que me deu todas as oportunidades. Todo mundo tem seus problemas e a obesidade foi um problema para mim. Eu acho muito hipócrita as pessoas que têm condições de fazer as coisas e falam 'não muda nada'. Muda para o caralho você ter oportunidade de fazer uma cirurgia bariátrica, isso aí mudou minha vida. Eu perdi 80 kg", falou.

João Silva também afirmou que se sente "incomodado" com as pessoas que fazem "apologia à obesidade". Ele explicou que o sobrepeso foi um problema para ele e citou episódio que o magoou na infância quando não conseguiu entrar em um brinquedo em um parque de diversões devido ao excesso de peso.

"Uma coisa que me machucou muito quando era criança ir no parque de diversões e não caber no brinquedo", completou.