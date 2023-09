Ivete Sangalo anuncia 'maior turnê que o país já viu' e especial na Globo

Boninho, diretor de gênero de variedades da Globo, contou detalhes da transmissão: "A Globo vai transmitir em todos os nossos canais. Globo, Multishow e Globoplay. O show é muito incrível. Muito diferente de tudo o que vocês imaginam. Talvez seja o maior show que a gente já filmou no Maracanã".

O especial não vai substituir o especial Roberto Carlos, que está confirmado na programação da emissora. "Precisa ter a majestade para ser rainha. Ninguém tira o lugar de um rei. Eu jamais me colocaria nesse lugar. Eu jamais me perdoaria de não poder assistir o especial do Roberto Carlos", completou Ivete.

A cantora também divulgou uma parceria de conteúdo com o TikTok, que vai contar com websérie, videocast e especiais top 30. Tudo ficará concentrado no aplicativo de vídeos curtos e Ivete protagonizará os quadros "Websérie Ivete 3.0" e "Na Estrada Com Você".

"O TikTok é uma conexão com uma nova geração que chega. Eu tenho o compromisso de mostrar que tem muita coisa além do que a gente tem vivido atualmente. Nada mais estratégico do que uma plataforma como o TikTok", explicou.

Cantora diz que os fãs motivaram o projeto. "Eu como artista tenho a necessidade de me exibir. Mas essa necessidade de compartilhar essa delícia é atemporal. Os meus fãs são um grande combustível para isso. Só isso que eu penso. Isso é para eles. Os meus fãs me fizeram uma pessoa atemporal."

Programação Ivete 3.0

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador Imagem: Victor Chapetta - Agnews

Show no Maracanã. A apresentação está programada para o dia 20 de dezembro, com direito a transmissão ao vivo da Globo. A apresentação será o primeiro especial de fim de ano da emissora com a cantora.