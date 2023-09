Ivete após confessar que já traiu: 'Falei muita loucura, tô mais leve'

A cantora não ficou em cima do muro para revelar que já traiu um parceiro durante uma discussão sobre os temas "relacionamento e traição" no programa Saia Justa (GNT).

"Eu já. Ôh, rapaz, foi na pulada da noite, mas foi um negócio que já estava desorganizado. Tava bem desorganizado, mas não tive coragem de dizer: 'Seguinte, merdou'", disse.

Enquanto a apresentadora Astrid Fontenelle fazia a mesma pergunta as demais participantes da atração, Ivete Sangalo deixou claro que não teve nenhum arrependimento da atitude.

"Só foi uma vez, mas não me arrependo, não, meu irmão. Ah, não me arrependo, vai com tanta honestidade para o inferno", completou ela, que não deu detalhes do ocorrido ou com quem estava se relacionando.

História de traição

Em fevereiro passado, Ivete Sangalo revelou durante um episódio do reality show The Masked Singer (Globo) que teve de lidar com uma traição em sua vida.