'Gosta de mulher mais velha'? Anely e Hélio divertem fãs de Terra e Paixão

Casados na vida real, Tatá Werneck e Rafael Vitti estão contracenando pela primeira vez em "Terra e Paixão". E a relação entre os dois está rendendo muitas piadas entre seus personagens, Anely e Hélio.

No capítulo desta quinta (21), Anely (Tatá Werneck) foi até o quarto de Hélio (Rafael Vitti) na pousada para questionar o rapaz sobre a sua relação com Agatha (Eliane Giardini). No diálogo, a dominatrix perguntou se ele "gostava de mulher mais velha", uma clara alusão à relação dos dois fora das telas - a atriz é 13 anos mais velha do que o rapaz.

A sequência mostrou Anely fazendo diversas perguntas a Hélio, como se fosse uma mulher ciumenta interrogando o namorado pela relação com outra.