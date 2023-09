Geisy Arruda posa com look cavadíssimo e ironiza: 'Esquecendo os chifres'

Geisy Arruda, 34, foi às redes sociais na tarde de hoje para compartilhar um clique para lá de sensual. A influenciadora está em viagem pelo Piauí, e posou em frente a uma Carnaúba, árvore-símbolo do Ceará e do Piauí

Na imagem, a modelo aparece usando um maiô cavadíssimo e decotado, exibindo suas curvas esculturais. Ela ainda ironizou as últimas separações e traições no mundo dos famosos.

"Esquecendo os chifres e as separações alheias. Vocês já ouviram falar da Carnaúba?? É a árvore-símbolo do Estado do Ceará e do Estado do Piauí, conhecida como 'árvore da vida', pois oferece uma infinidade de usos ao homem. Ela alimenta o gado, quando seca vira cera, também é usada no artesanato e na construção de casas e barracas! Pense no Orgulho!", legendou Geisy na publicação.