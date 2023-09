'Fuzuê': Retorno de Maria Navalha tem mistério e susto em rival

Maria Navalha: "Já disse que não precisa, levo tudo comigo. E aconteça o que acontecer na estrada, não pare o carro em qualquer lugar."

Algum tempo passará sem que a sumida dê as caras novamente. No fim do mesmo capítulo, Rejane estará em sua casa se preparando para se apresentar no Beco do Gambá.

Em conversa com Caíto (Clayton Nascimento), Rejane se lembrará do passado e ouvirá o amigo citar o nome de sua antiga rival.

Rejane: "Eu estou tão nervosa... É uma mistura de sentimentos! Lembro do quanto eu invejava as cantoras que brilhavam no palco e eu queria ser como elas..."

Caíto: "Como a Maria Navalha?"

Rejane: "Não fala o nome dela para não atrair confusão!"