Filho de Mussum expõe mágoa e fala de briga por herança: 'É meu direito'

Já tem quatro anos e o documento de reconhecimento de paternidade ainda não saiu. Tá demorando muito. Pretendo dar continuidade e vou pedir, sim, o que é meu direito. Não vou pedir migalhas, pedir algo para me ajudar no momento. Agora estou trabalhando. Vou correr atrás do que é meu por direito. R$ 1, se não tiver nada, tudo bem.

Igor Palhano

O que aconteceu?

Há dois anos, Igor entrou com uma ação para ser inserido no inventário do pai. Isso ocorreu depois de os quatro irmãos dizerem que ele não teria direito à herança. Em virtude disso, os bens dos herdeiros ficam bloqueados até a conclusão do processo.

Os outros filhos de Mussum teriam que assinar um documento tomando ciência de que Igor é filho biológico do famoso, só assim ele seria inserido no inventário do pai. Mas os irmãos se recusavam a assinar o documento. Então, o dentista teve que entrar com um novo pedido da assinatura deles para ser reconhecido como herdeiro de Mussum.