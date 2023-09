Fazenda: Paiol canta 'Chico' um dia após Sonza revelar término por traição

Hoje (21), os confinados do Paiol de A Fazenda 15 (Record) cantaram a música "Chico", de Luísa Sonza. A cantoria aconteceu um dia após a famosa confirmar o término do relacionamento com Chico Moedas no Mais Você (Globo).

O que aconteceu?

Os participantes, que concorrem a quatro vagas no reality rural, estavam na cama e começaram a cantar o hit de Sonza.

O coluna de Lucas Pasin, no Splash, já havia publicado que o casal enfrentava uma crise — o que foi negado pela assessoria da artista.

Ontem (20), durante o Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, Luísa Sonza leu uma carta comentando sobre o fim do namoro e a traição de Chico Moedas.

Como os paioleiros estão confinados, não sabem que o relacionamento dos famosos terminou, nem que ela o expôs no programa da TV Globo.