Estilista de 74 anos posa com filha de 30 e impressiona: 'Bons genes'

Os seguidores de Vera logo encheram as fotos de comentários. "30?! Juro por Deus que pensei que ela tinha 18 à primeira vista. Ela tem os seus genes antienvelhecimentos! Parabéns pelo teu aniversário e pelos bons genes", escreveu uma seguidora. "Parece que ela não pode ter mais de 20 anos, que loucura", se impressionou outra. "Os 'genes Wang' precisam de ser estudados, ela parece ter 16 anos", concordou uma terceira.

Vera está acostumada com essa abordagem e já falou sobre isso em suas redes. "Acho que as pessoas estão tendo uma ideia de como são os 70 anos hoje. Tenho tantos amigos de 65 a 70 anos que estão fabulosos. Mas devo dizer que, com sorte, é uma coisa boa. Espero que faça as mulheres se sentirem mais confortáveis consigo mesmas ou confiantes, ou que haja muitas definições do que uma mulher pode ser", disse ela em abril de 2023.

Veja as fotos do aniversário de Vera Wang compartilhadas no Instagram: