Fazenda: Enquete UOL tem virada surpreendente de influenciadora no Paiol

Hoje é o último dia de Paiol em A Fazenda 2023 (Record) e os favoritos já estão sendo escolhidos pelo público. Saiba quem lidera a votação na parcial do UOL.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Erick Ricarte segue na liderança. O paioleiro, de acordo com a enquete do UOL, continua favorito. Por volta das 15h30h, o jornalista soma 23,32%. Mesmo na vantagem, é uma redução das últimas horas, já que ele chegou a ter 29% dos votos pela manhã.

A segunda vaga masculina segue disputada voto a voto por Cezar Black e Shayan. O enfermeiro e ex-BBB tem 11,90% dos votos e o iraniano aparece com 11,47%,

Mudança nas vagas femininas. Whendy Tavares assumiu a liderança entre as mulheres, com 15,69% dos votos e segundo a segunda mais votada no geral.

Pela primeira vez, Nadja aparece de fora das vagas restantes. Na cola de Whendy, vem Alicia X, com 14,94%. A antiga líder da enquete é a terceira mulher mais votada, com 7,74%.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que entre na Fazenda? Resultado parcial Total de 20934 votos 17,71% Alicia X imagem: Reprodução/Youtube 11,14% Cezar Black imagem: Globo/João Cotta 21,75% Erick Ricarte imagem: Edu Moraes/RecordTV 6,54% Igor Freitas imagem: Reprodução/Instagram 0,58% JP Venancios imagem: Reprodução/Youtube 2,44% Lumena Aleluia imagem: Reprodução/Instagram 7,22% Nadja Pessoa imagem: Edu Moraes/Record 4,39% Sol do Deboche imagem: Reprodução/Record 10,74% Shayan imagem: Reprodução/Playplus 17,47% Whendy Tavares imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20934 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural