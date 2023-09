'Me abraçou no momento mais difícil': A amizade de Chico Moedas e Casimiro

Cazê falou em suas lives sobre os comentários dos seguidores de que Chico teria se afastado após começar a namorar a cantora.

A galera confunde um pouco o fato de ele não aparecer na live, com ele não aparecer para falar com a gente. Ele passou o final de semana inteiro com a gente, suave. É porque a vida dele não é a live, nem a minha vida é live, pô. Quando ele participa da live, ele está ali porque ele gosta, mas ele não tem nenhuma obrigação. Ele tá ali porque ele estava em casa, de bobeira, mas a gente ficou aqui junto no fim de semana, suave, conversamos, comemos uma pizza gostosa, assistimos a um joguinho na televisão, geral junto.

Casimiro

Término com Luísa Sonza

Cazê se pronunciou sobre o fim do namoro do amigo, envolvendo uma traição.

Em live realizada na quarta-feira (20), Cazé disse que se encontrou com Chico em um jogo de futebol, na noite da última terça-feira (19), e soube da "me***" que o amigo fez, que resultou no fim do romance com a cantora.

"A gente estava conversando e o Chico tava com cara de c*, meio de canto. Eu falei: 'Cara, o que aconteceu?'. E ele me contou a me*** que ele fez. Falei: 'Que me*** que esse moleque fez'. Vim para casa, era 2 da manhã, e dormi. Quando é 10 horas da manhã, Anna Beatriz (mulher de Casimiro) me acorda e fala que Luisa Sonza está na Ana Maria Braga", iniciou.