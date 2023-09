Casimiro opina sobre Chico após término com Sonza: 'Sabe que foi babaca'

"A gente estava conversando e o Chico tava com cara c*, meio de canto. Eu falei: 'Cara, o que aconteceu?'. E ele me contou a merda que ele fez. Falei: 'que m*rda que esse moleque fez'. Vim para casa, era 2 da manhã, e dormi. Quando é 10 horas da manhã, Anna Beatriz (mulher de Casimiro) me acorda e fala que Luisa Sonza está na Ana Maria Braga", iniciou.

Casimiro relatou não ter conseguido falar com o parceiro após Luisa Sonza expor a traição ao vivo no Mais Você (Globo). Como consequência da repercussão do caso, o influenciador perdeu seu perfil no Instagram e a conta no Whatsapp.

"Hoje eu não falei com o Chico direito. Ele perdeu o whatsapp, pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que a Luisa estava na Ana Maria, eu mandei mensagem [pra ele] e nem chegou. O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu", declarou.

Eu não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta. Ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada.

Casimiro

Sem tomar partido de Chico, o youtuber contou que soube que o amigo está "triste e chateado" com toda a situação.

"Ele está triste, chateado. Sabe que foi babaca. Simples assim. A gente pouco conversou sobre o assunto. O que eu soube a Anna Beatriz me falou, a repercussão também. Ele fez merda, acho que sabe disso, e é isso, não tem muito mais o que resenhar em cima disso. Acho que foi resolvido da maneira que foi e é isso. Não sei se a galera ficaria satisfeita com a minha versão da parada pois foi tudo muito rápido para todos nós", afirmou.