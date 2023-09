'Banheiro digno': como é o bar no Rio onde Chico teria traído Luísa Sonza?

Vai ser difícil para a família Rabello esquecer o dia 20 de setembro de 2023. Logo pela manhã, a cantora Luisa Sonza contou ao vivo na TV Globo que terminou o namoro com Chico Moedas porque o rapaz a teria traído. E a traição teria ocorrido no banheiro - sujo, segundo ela - de um bar. O colunista de Splash Lucas Pasin afirmou que o tal bar é o Galeto Sat's situado em Botafogo, na zona sul do Rio, cujos donos são... justamente a família Rabello. Nada foi confirmado - nem a traição, nem que ela tenha ocorrido no banheiro desse bar -, mas o Sat's viralizou na internet.

"Meu telefone não parou", conta Raoni Rabello, de 38 anos. Ele é filho de Sérgio Rabello, de 72 anos, boêmio que em 2010 comprou o Galeto Sat's situado na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, e em 2016 abriu a filial em Botafogo. Hoje existem três unidades - recentemente foi aberta uma na Barra da Tijuca, na zona oeste. Segundo Raoni, as provocações perduraram ao longo de todo o dia: "Pessoas brincando, sugerindo que eu cobrasse pela visitação ao banheiro", ri.

Diante da repercussão, seria inócuo explicar que a referência ao bar é só uma versão - a traição pode ter ocorrido em outro lugar. Então, restou a Raoni entrar na brincadeira. A partir do comentário de um internauta que defendeu o banheiro do Sat's ("Porra, Luísa, meter que Galeto Sats tem banheiro sujo é mó vacilo. Se eu fosse Galeto Sats lançava nota de repúdio. Tanto lugar com banheiro sujo - inclusive que tu já fez show - e tu vai falar do Sats, pô?"), ele publicou: