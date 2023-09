Após término, música que Luísa Sonza fez para Chico cresce em reproduções

Luísa Sonza, 25, revelou o fim da relação com Chico Moedas em uma entrevista na quarta (20) com Ana Maria Braga, no Mais Você. Ela leu uma carta sobre traição e chorou durante o programa, emocionando a apresentadora da atração.

Durante o namoro, a cantora compôs a música "Chico", em homenagem ao influenciador. Desde o lançamento, no início de setembro, a canção se tornou a mais ouvida de Luísa nas plataformas digitais. Em trecho da música ela diz: "Mas pra mim é uma honra ser uma cafona para esse povo".

Agora, após o anúncio do término, "Chico" cresceu ainda mais. Na manhã de quarta-feira (20), a música contava com um pouco mais de 26 milhões de reproduções no Spotify. Já na manhã de quinta (21), a homenagem ao ex de Sonza está com quase 27,4 milhões. Foram 1 milhão de reproduções em 24 horas.