Leão Lobo: Animosidades nada espontâneas e 'otras cositas más' em A Fazenda

Uma coisa é fato: desta vez Rodrigo Carelli acertou no elenco de A Fazenda 15 (Record).

A confirmação vem capítulo a capítulo da chamada "novela da vida real". Vilões, mocinhas, mocinhos e coadjuvantes divertidos. Há um equilíbrio.

Quanto à trama, vai sendo contada sem muita naturalidade, com ganchos velhos conhecidos do público, jogos que fabricam inimigos, como Whendy e Erick, participantes do paiol.

Mas o divertido mesmo são os inimigos naturais, como Jenny e Cariúcha, Simione e Sheherazade.

Tem também aquela que paga de vilã, mas só consegue ser irritante, como Jaquelline, e o galã fabricado Henrique Martins, vetado pela vilania barata.

Aliás, uma reclamação importante: a câmera tem ''deslizado'' muito pouco e rápido pelos corpos sarados. O público pede mais cenas na piscina!

NOTAS DE A FAZENDA

Nota 9 para o sonso eficaz Sander e uma nota 3 para o 'intrigueiro', explícito e preconceituoso Darlan Cunha.

Sem seguir a tradição, irei dar mais duas: um redondo 0 para Radamés, jogador profissional que não teve pontaria na Prova do Fazendeiro.

E um belo 10 para Anitta: Yuri Meirelles é realmente um colírio para nossos olhos. Este, inclusive, que já foi ''fisgado'' por Nathália Valente, que não dorme no ponto.

