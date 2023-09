'Super sessão de terapia': Angélica dá spoiler de volta à TV

Ao todo serão cinco episódios que serão exibidos no Globoplay e na GNT, com exibição no "Fantástico" de uma versão reduzida sobre cada capítulo do programa.

Cada um dos episódios terá um tema diferente, ligado a uma década da história de Angélica . Ela receberá para uma conversa em sua casa mulheres que passaram por algo parecido ao que ela viveu durante esses anos.

Nomes como Sandy, Preta Gil, Xuxa, Eliana, Anitta, Maisa, Barbara Paz, Luana Piovani, Fernanda Souza, Susana Vieira, Clara Moneke, e Paula Lavigne estão entre as convidadas previstas.

Estou rodeada de mulheres fortíssimas, maravilhosas, lindas, com muita história para contar, e eu to podendo contar a minha história ali, dividir com elas, e vocês vão adorar as convidadas. A gente vai reviver junto um pouco da minha história.

Angélica

"Como eu estou muito tempo nessa vida, cada coisa que acontece ali vai fazer com cada um que esta assistindo lembre um pouco da sua história, do que estava vivendo naquele momento. Vai ser muito legal, espero que vocês adorem", disse.

Angélica: 50 e Tanto conta com criação e direção de conteúdo de Chico Felitti, direção artística de Isabel Nascimento Silva e produção executiva de Luísa Barbosa e Renata Brandão.