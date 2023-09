Anderson Leonardo responde bem a tratamento, mas não tem previsão de alta

Segundo novo boletim, Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, responde "muito bem" ao tratamento de embolia pulmonar — mas ainda não tem data para sair do hospital.

O estado de saúde dele foi divulgado em um comunicado nas redes sociais: "A assessoria do Grupo Molejo vem informar que o nosso cantor Anderson Leonardo vem respondendo muito bem ao tratamento de embolia pulmonar, ele continua internado sem previsão de alta, contamos com as orações de todos amigos fãs e contratantes", diz a nota.