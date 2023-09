Sheherazade e Simioni discutem na Fazenda 15: 'Se ameaçar, tenho advogado'

Após a dinâmica da pré-estreia de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade e Kamila Simioni bateram boca na sede do reality show.

Na dinâmica, cada peão escolheu um participante como "parça" e outro para ficar "de fora da cerca". Sheherazade foi tirar satisfação com Simioni após ouvir que a empresária não havia gostado de suas respostas.

Sheherazade escolheu André Gonçalves como "parça" e Yuri Meirelles para deixar "fora da cerca" — em sua justificativa, a jornalista disse que "nunca havia visto" os participantes do reality antes.

Sheherazade: "Você não gostou da minha resposta porque disse que não conhecia vocês? O Lucas falou que você não gostou. Eu falei que não conhecia ninguém, mas não foi desmerecendo. [...] Você foi falar coisas de mim, e não foi para mim. Acho isso muito feio."

Simioni: "Eu não falei de você. Feio é você entrar em uma conversa que não é sobre você. E ainda querendo jogar em mim a culpa de algo que não falei. Você tá tão 24 horas em mim, que tá achando que falei de você. Foi a Jenny que falou!"

Sheherazade: "A carapuça caiu, você é VTzeira. Tá pensando que vai me ameaçar? Se me ameaçar, tenho advogado pra isso"

TRETAAA 🔥 @RachelSherazade foi tirar satisfações com Kamila Simioni depois de saber que a influenciadora não gostou quando a jornalista disse não conhecer o elenco de #AFazenda15



De qual lado você tá nessa treta? 👀#EstreiaAFazenda pic.twitter.com/Vubf9OzfiY -- Splash UOL (@Splash_UOL) September 20, 2023

Resposta do jurídico. O advogado da jornalista, André Fróes de Aguilar, fez uma publicação no X (antigo Twitter) comentando o assunto: "Me chamou, Rachel Sherazade? Estamos aqui para o que der e vier".

Me chamou @RachelSherazade ? Estamos aqui para o q der e vier!!! #teamRachel pic.twitter.com/lqEEJhh31C -- André Fróes de Aguilar - Fróes (@andrefroes) September 20, 2023

