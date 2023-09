Sabrina Sato compartilha foto sem sutiã em Milão

Na noite de terça (19), Sabrina Sato, 42, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais fotos tiradas em viagem para Milão.

Em um dos cliques, a apresentadora está sem sutiã. Deitada em uma poltrona, ela usa apenas uma meia calça e um salto alto.

Nas outras fotos, a ex-bbb aparece com um loook composto por vestido acima do joelho nas cores preta e branca. "Uma noite especial", escreveu Sabrina na legenda.