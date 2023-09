Papos sexuais, grupos e quase desistência: o começo de A Fazenda 2023

A Fazenda 2023 (Record) começou e já teve um primeiro de transmissão agitado! Com os peões confinados desde domingo, os ânimos na sede em Itapecerica da Serra já estão exaltados e já tem formação de grupo e até quase desistência.

Confira os destaques:

Revelações sexuais

Durante o café da manhã, o papo esquentou e as peoas contaram suas aventuras sexuais.

Ejaculação. Quando questionada se engolia ou não o esperma, Kamila Simioni enfatizou: "Engulo até a última gotangulo até a última gota".

Ménage. Cariúcha também foi questionada sobre ter feito ou não sexo com mais de uma pessoa. Sem hesitar, famosa confirmou que fez "ménage à trois" — sexo envolvendo três pessoas.

Minutos antes de trazer à tona suas aventuras sexuais, Cariúcha revelou ter beijado Matheus Mazzafera.

Com as confissões, o PlayPlus cortou as câmeras.

Simioni x Sheherazade

A Fazenda 2023: Simioni diz que objetivo de Sheherazade em treta era 'aparecer' nos sites Imagem: Reprodução/PlayPlus

Durante conversa com Cariúcha e Darlan Cunha, Kamila Simioni comentou sobre a treta com Rachel Sheherazade. A influenciadora disse que a jornalista conseguiu o que queria.

No papo, Kamila Simioni analisou o seu desentendimento com Sheherazade e destacou que não foi para o programa para ser "planta".

Simioni: "Por isso que eu falei aquelas coisas ontem. Falei: 'Gente, reavaliem vocês aí, vocês vieram para ser plantas?'. Eu não vim para ser planta, planta é só na minha casa, nas festas que eu faço, que eu posso ficar sentada."

Grupos formados

Rachel Sheherazade começou a falar de jogo com Sander Mecca. A jornalista, que já teve uma discussão com Kamila Simioni, apontou que eles e André Gonçalves eram os únicos que não tinham se unido a algum grupo.

A famosa tratou sobre o assunto com Mecca, que adiantou que isso tinha seus pontos positivos e negativos.

Rachel: "E aí, parceiro sem grupo?"

Sander: "Ué, por quê?"

Rachel: "Eu, você e o André, a gente está sem grupo."

Choro e quase desistência

A Fazenda 2023: Rachel Sheherazade cai no choro Imagem: Reprodução/PlayPlus

No início da tarde de hoje, Rachel Sheherazade chorou de saudade dos filhos e foi consolada por Márcia e Jaqueline.

A jornalista comentou que, além de sentir saudade dos filhos, está se sentindo excluída dos grupos que estão se formando na casa. "Vocês tem naturalmente afinidade, isso leva vocês a se protegerem. Tem o pessoal que se conhece de fora, da internet. Tem um grupo que já está se arrumando pra se defender, ter em quem votar. Vai ter uma hora que uma pessoa que eu gosto vai votar em mim, não só ela, o grupo dela, isso leva a gente a se sentir mais frágil".

"Pensei muito em sair logo. Mas tô tentando olhar o lado bom da coisa ruim. Se eu for ser votada e eu for pra roça pela mão dessas pessoas... Se doeu em mim eu ser apontada numa primeira dinâmica, imagina receber voto de quem eu não imagino", disse.

Comentários sobre Lucas

Lucas Souza teve sua sexualidade questionada na manhã de hoje em um papo entre Cariúcha, Darlan Cunha, Kamila Simioni e Sander.

Os quatro falavam sobre o peão, quando o assunto surgiu.

Darlan: "Se ele não tivesse histórico de casado, eu acreditaria que ele era menina".

Sander confirmou: "Eu também."

Darlan: "Se ele fosse uma pessoa que eu não conhecesse..."

Cariúcha: "Eu não sei de nada."

Simioni: "Nem eu".

Na sequência, Sander disse que não havia nenhum problema, mas que não parecia que Lucas "gostava da coisa". Darlan riu.

A equipe do influenciador rebateu os comentários.

Lucas x Cariúcha

A Fazenda 2023: Lucas e Cariúcha batem boca por arrumação da casa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Lucas Souza e Cariúcha tiveram um rápido desentendimento no fim da tarde de hoje. O motivo: a arrumação da casa.

A treta começou quando Cariúcha reclamou de Lucas deixar suas coisas na área externa, enquanto ela arrumava o local.

Lucas, então, entrou na sede e logo depois retornou para falar com Cariúcha na área externa.

"Oh, Cariúcha, teu óculos tá ali no meio da sala, tá? Se ficar lá, eu vou jogar na piscina", disse o influenciador.

A cantora rebateu: "Joga, Lucas! Joga! Quero ver tu jogar".

Lucas disse que apontou porque ela falou a mesma coisa dele. "Você quer falar dos outros e faz igual".

Cariúcha se irritou: "Vai pro inferno".

