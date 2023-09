Raissa Barbosa diz que ex de Nathalia abriu mão de A Fazenda 15 por ela

Raissa Barbosa revelou que Kaio Viana, ex-namorado de Nathalia Valente, deveria estar em A Fazenda 15 (Record).

No X (antigo Twitter), a ex-A Fazenda contou que Kaio Viana abriu mão de sua oportunidade por Nathalia.

De acordo com ela, o artista sugeriu que a ex-namorada fosse para o reality por ser seu sonho.

Se as pessoas soubessem dos bastidores entenderiam o pq o Kaio ficou chateado, o convite da fazenda foi feito pra ele, ele indicou a namorada e falou vai lá viver o teu sonho. Eu ainda avisei que lá dentro as coisas mudam. Pode ser que pra vcs seja diferente né?! Tadinho -- Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) September 20, 2023

Incômodo com beijo em A Fazenda 15

Hoje (20), Kaio Viana usou suas redes sociais para desabafar sobre Nathalia Valente ter ficado com Yuri Meirelles.

O famoso expôs que a ex-namorada prometeu não beijar ninguém no reality. No story do Instagram, mostrou seu incômodo por não cumprir o que acordou antes de entrar na sede.

