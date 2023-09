Rachel Sheherazade chora e diz que pensou em desistir de A Fazenda 2023

No início da tarde de hoje, em A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade chorou de saudade dos filhos e foi consolada por Márcia e Jaqueline.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A jornalista comentou que, além de sentir saudade dos filhos, está se sentindo excluída dos grupos que estão se formando na casa. "Vocês tem naturalmente afinidade, isso leva vocês a se protegerem. Tem o pessoal que se conhece de fora, da internet. Tem um grupo que já está se arrumando pra se defender, ter em quem votar. Vai ter uma hora que uma pessoa que eu gosto vai votar em mim, não só ela, o grupo dela, isso leva a gente a se sentir mais frágil".

A ex-jogadora de vôlei tentou dar forças para a amiga. "Tem dias que a gente tá cansada, adoecida. Tem dias que o outro pisa na gente e a gente engole".

Vai começar as intrigas, inimizades, a gente vai se separar um do outro. Vai ficar mais difícil emocionalmente falando. Se já tá difícil pela saudade logo no comecinho... a disputa vai acirrar cada vez mais, as desavenças, vai ser mais difícil a convivência. É um jogo fascinante, mas assustador. Rachel Sheherazade

Márcia Fu ainda "ameaçou" a amiga caso ela bata o sino e desista do programa, após Rachel contar que pensou em deixar a sede.

"Pensei muito em sair logo. Mas tô tentando olhar o lado bom da coisa ruim. Se eu for ser votada e eu for pra roça pela mão dessas pessoas... Se doeu em mim eu ser apontada numa primeira dinâmica, imagina receber voto de quem eu não imagino", disse.

A jornalista também recebeu apoio de Henrique e Lucas Souza.

Para @rachelsherazade, A Fazenda é um jogo fascinante e assustador Concordam com a peoa?



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/fAhiEaeuR2 -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 20, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que entre na Fazenda? Resultado parcial Total de 13220 votos 7,62% Alicia X imagem: Reprodução/Youtube 15,56% Cezar Black imagem: Globo/João Cotta 25,67% Erick Ricarte imagem: Edu Moraes/RecordTV 9,54% Igor Freitas imagem: Reprodução/Instagram 0,86% JP Venancios imagem: Reprodução/Youtube 3,45% Lumena Aleluia imagem: Reprodução/Instagram 9,42% Nadja Pessoa imagem: Edu Moraes/Record 6,24% Sol do Deboche imagem: Reprodução/Record 14,48% Shayan imagem: Reprodução/Playplus 7,16% Whendy Tavares imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 13220 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural