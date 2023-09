Preta Gil diz que Luísa Sonza a representou com texto sobre traição

Em junho, Preta Gil disse que foi traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy. Ele teria mantido relações com Ingrid Lima, a ex-stylist da cantora. Na época, Preta afirmou: "Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto".

O que aconteceu

Hoje, em participação no Mais Você, Luísa Sonza anunciou o término com Chico Moedas e disse ter sido traída pelo ex

Ela leu um texto sobre o tema e refletiu sobre a infidelidade: "Só quem já foi traída sabe da dor que se sente".

Enquanto Luísa lia o texto, Ana Maria Braga estava visivelmente emocionada e chegou a chorar

O relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas durou quatro meses e foi eternizado na música "Chico", que chegou ao topo das paradas nacionais