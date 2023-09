Peões detonam Lucas Souza em A Fazenda: 'Se acha um jogador forte'

Na cozinha de A Fazenda 15 (Record), Cariúcha, Darlan Cunha e Kamila Simioni detonaram Lucas Souza e sua postura no reality. Veja por que os peões reclamaram do ex de Jojo Todynho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Darlan sugeriu que o peão estivesse se fazendo de vítima com outros participantes. As pessoas concordaram e acrescentaram que ele se sentiria superior aos outros em alguns momentos.

Darlan: "Ele [Lucas] ficou meia hora aqui, depois foi atrás da Rachel [Sheherazade], falando que está triste, que está mal."

Simioni: "Ele tenta colar."

Darlan: "Eu fiquei conversando com ela [Rachel] de estratégia de jogo ontem, não falando de grupo nem nada, ele sentou e ficou ali. Ele está sem lugar. Aí eu olhei para a sala, olhei pelo espelho e vi ele assim [prestando atenção na minha conversa] e comecei a falar dele também: 'O Lucas se acha muito jogador, muito forte, não sei o que'."

Cariúcha: "Ele se acha um jogador forte."

Simioni: "Sabe o que é um bom jogador? É quem entra sendo quem realmente é. Porque, quando você joga, você não analisa atitudes, você analisa as pessoas que jogam bem, que entendem do jogo."

Cariúcha: "Eu sou explosiva, barraqueira, mas eu sou meio idiota, eu sou burra. Eu só quero ser feliz porque, para mim, isso aqui é maravilhoso, é um lugar de possibilidade. Não quero nem ganhar, mas se ganhar, amém. Eu não sei jogar, eu não sei fazer estratégia."

Simioni: "O que eu falei ali embaixo? Isso aqui não é férias, isso aqui é trabalho. Eu vim a trabalho."

Cariúcha: "Eu estou vivendo aqui, estou curtindo, mas eu estou trabalhando também."

Darlan: "Mas 70% está curtindo (...). Tem gente que se acha maior que o programa."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem do elenco promete causar mais na nova edição? Resultado parcial Total de 974 votos 19,40% André Gonçalves imagem: Reprodução/Instagram 10,27% Cariúcha imagem: Reprodução/ Facebook 0,92% Darlan Cunha imagem: Reprodução/Instagram 0,51% Henrique Martins imagem: Reprodução/Instagram @martins_hs 2,36% Jaqueline Grohalski imagem: A ex-BBB e funkeira Jaqueline Grohalski (FOTO: Reprodução) 6,47% Jenny Miranda imagem: Reprodução/Instagram 5,85% Kally Fonseca imagem: Reprodução/Instagram 8,01% Kamila Simioni imagem: Reprodução/Instagram 0,82% Lily Nobre imagem: Reprodução/Instagram 3,08% Lucas Souza imagem: Reprodução/Instagram 2,67% Márcia Fu imagem: Instagram/@marciafuoriginal 2,26% Nathalia Valente imagem: Reprodução: Instagram 26,90% Rachel Sheherazade imagem: Reprodução / Instagram 1,44% Radamés Martins imagem: Reprodução/Instagram 0,51% Tonzão Chagas imagem: Reprodução/TV Globo 3,18% Sander Mecca imagem: Edu Moraes/Record 2,46% Yuri Meirelles imagem: Reprodução/Instagram 2,87% WL Guimarães imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 974 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural