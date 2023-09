Mira ruim de Cata Ouro e cachorra heroica tiram 'Fuzuê' do marasmo

Uma cena cômica do capítulo desta quarta (20) de "Fuzuê" ajudou a tirar a novela das sete do marasmo. A sequência contou uma mira ruim de Cata Ouro (Hilton Cobra) ao atirar em Pascoal (Juliano Cazarré), e da cachorrinha Gata salvando a vida do idoso.

Pascoal encontrou Cata Ouro e o levou a um depósito de lixo para obrigá-lo a falar sobre a chave de lua. Com uma arma em punho, o assessor torturou psicologicamente o idoso e os dois acabaram se enfrentando.

Protetor dos segredos da chave e do tesouro perdido, o veterano se recusou a dar informações ao vilão. Ele jogou Cata Ouro em sacos de lixo, mas acabou se distraindo quando Gata começou a latir em sua direção.