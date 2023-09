Manoel Soares confessa ter 'perfil fake' para vigiar filhos na internet

'Não jogo as coisas no ventilador porque tenho filhos'

Manoel Soares deixou a Globo em junho deste ano e abriu o jogo sobre sua passagem pela emissora. Ao ser questionado se voltaria a apresentar o 'Encontro', ele disse que repensaria tudo.

"Eu até poderia voltar para esse jogo, mas hoje talvez a minha entrega fosse reduzida e mais qualificada. Eu acho que o desejo, a paixão de fazer, levar para quem tá do outro lado a verdade do que a gente vive e do que é me colocou em um lugar de mira para uma série de francos atiradores que hoje eu me preservaria um pouco mais."

Ele ainda explicou o motivo de não ter rebatido os ataques. "Hoje as pessoas vêm e falam 'Ah, Manoel, por que você não jogou a merda no ventilador?'. Pelo mesmo motivo que minha mãe, quando o patrão dela chamava ela de 'negra fedorenta', ela não pegava o pano de chão e não jogava na cara dele. Ela tinha filhos para sustentar".

Manoel Soares dá detalhes sobre novo livro

Manoel Soares lançou seu terceiro livro, A Luta de Denis, na 40ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, e deu detalhes sobre inspiração para a história.