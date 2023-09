Luísa Sonza agradece Ana Maria: 'Uma das pessoas que mais admiro'

Ana Maria falou sobre a participação de Luísa Sanza no Mais Você. A cantora leu uma carta, afirmou que foi traída e anunciou o fim do relacionamento com Chico Veiga durante o programa.

"Só quem já passou por uma decepção sabe do que a Luísa Sonza está falando. Traição dói, mas não abaixamos mais as nossas cabeças, porque estamos aqui umas pelas outras. Obrigada pela sensibilidade e coragem, linda. Você é uma fortaleza", escreveu a apresentadora, no X — antigo Twitter.

Sonza chorou e optou por revelar o fim da relação em uma entrevista hoje com Ana Maria Braga, no Mais Você. A cantora leu um texto em que afirmou ter sido traída.

De acordo com o colunista de Splash Lucas Pasin, as crises na relação aconteceram após Sonza suspeitar da traição. Os dois tiveram também algumas brigas por ciúme. Uma delas foi motivada por um vídeo viralizado, em que Chico aparece em um bar rodeado de amigos e uma amiga.

Os dois já vinham enfrentando conversas sobre a exposição do relacionamento e a curiosidade dos fãs. Chico é tímido e avesso à fama, quer apenas seguir sua rotina de "anônimo". Sonza o pressionou para "entrar em seus moldes" de namorado.