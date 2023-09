Linda Evangelista revela pressão para posar nua aos 16 anos: 'Surtei'

Linda Evangelista, 58, em entrevista ao The Super Models:

Modelo foi pressionada a posar nua em primeiro ensaio fotográfico aos 16 anos. "É irônico que meus pais tenham deixado eu ir para o Japão aos 16 anos para trabalhar como modelo. Eles não me deixaram ir na viagem de esqui da escola, mas me deixaram ir ao Japão".

Linda disse também que chegou a surtar com a pressão. "Quando cheguei ao Japão, a primeira coisa que me perguntaram foi sobre fotografias de nus. E eles queriam tirar todas as minhas medidas e tirar minha roupa. Pensei que tinha acabado de fazer uma composição e tinha minhas medidas, eu não queria tirar a roupa. Meio que surtei".