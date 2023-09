Kim Kardashian está vivendo novo affair com jogador de futebol, diz revista

Kim Kardashian, 42, estaria vivendo novo romance após pouco mais de um ano oficialmente solteira. A influenciadora terminou o namoro com o ator Pete Davidson em agosto de 2022.

Segundo informações divulgadas pela revista People, Kim estaria conhecendo melhor o jogador de futebol norte-americano Odell Beckham Jr. Ele tem 30 anos de idade e joga no Baltimore Ravens.

Odell é pai de um filho. Zydn tem um pouco mais de um ano e é fruto do relacionamento do esportista com a modelo Lauren Wood. Já Kim Kardashian tem quatro filhos do seu casamento com o cantor Kanye West.