Gracyanne Barbosa faz ensaio sensual com ovo cozido: 'Na boca ou enforcada'

Gracyanne também agradeceu aos fãs pelo carinho:

"Quero deixar um agradecimento especial, a todos vocês, meus seguidores, fãs, fã clubes e amigos, que estão deixando meu coração transbordando de alegria com as postagens, mensagens, felicitações, orações e emanando amor. Obrigada! P.S: não sei o que amo mais um ovo na boca ou uma enforcada no pescoço", finalizou.

Recentemente, a modelo revelou que come 1.200 ovos por mês e não se lembra mais de sabor de certos alimentos.