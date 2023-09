Ex de Nathalia Valente reclama de beijo em A Fazenda: 'Besta apoiando ela'

Após Nathalia Valente ficar com Yuri Meirelles em A Fazenda 15 (Record), o ex-namorado da influenciadora, Kaio Viana, se pronunciou sobre o ocorrido. Ainda postou prints de uma conversa com a famosa.

Nos stories do Instagram, o ex revelou que a influencer o procurou para falar que estaria no reality rural.

"Eu estava de boa na minha casa, do nada, a menina 'brota' aqui, pedindo desculpa, pede para eu reservar um hotel para a gente se encontrar. Saí morto para encontrar com ela, a menina olha no meu olho e fala: 'estou indo lá realizar o meu sonho'", começou.

Kaio Viana alertou que ela prometeu não beijar ninguém: "Disse para mim mil vezes que não ia ficar com ninguém lá, que o meu apoio era muito importante para ela, estava aqui o besta apoiando ela a milhão, para na primeira semana da parada ela meter essa [ficar com o Yuri Meirelles]."

Também pontuou que não acreditava em Nathalia e já estava preparado: "Imagina se fosse eu fazendo algo assim! Ainda bem que eu não acreditei em nada do que ela falou, só mantive apoiando aqui porque tinha prometido. Mas já estava preparado para isso!"

Por fim, o ex de Nathalia Valente adiantou o que acredita que possa acontecer quando terminar A Fazenda 15. "Quando acabar o reality, ela está aqui batendo na porta para pedir desculpa mais uma vez", reforçou.

