Embratur zoa com término de Sonza: 'Quer ver um Chico que não decepciona?'

O perfil da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) decidiu surfar no fim do relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Veiga em publicações nas redes sociais. Mais cedo, durante participação no Mais Você (Globo), a cantora anunciou o rompimento com o rapaz.

Sem citar a artista, a agência usou o assunto em uma publicação sobre o Rio São Francisco. "Quer ver um Chico que não decepciona? O Rio São Francisco! Além de abastecer 7 estados, sendo essencial para a qualidade de vida de muitos brasileiros, o Chico ainda promove o turismo sustentável e ecoturismo, aquecendo a economia do nosso Brasil. Não tem como não amar", dizia o post, no Twitter.

Sonza chorou e optou por revelar o fim da relação em uma entrevista hoje com Ana Maria Braga, no Mais Você. A cantora leu um texto em que afirmou ter sido traída.