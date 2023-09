Chico traiu Luisa Sonza? O que se sabe sobre término do namoro

Uma das brigas motivadas por ciúmes teria ocorrido depois que viralizou nas redes sociais um vídeo no qual Chico aparece em um bar com uma amiga com quem já teria se envolvido amorosamente.

Ainda de acordo com Lucas Pasin, Luisa Sonza teria descoberto que a suposta traição aconteceu em um bar no Rio de Janeiro. Na carta aberta lida hoje no Mais Você, Luisa menciona "o banheiro sujo de um bar".

"Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo que prometeu, se propôs e construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor. Paixão, admiração, respeito e entrega", afirmou.

Luísa Sonza e Chico Veiga estavam juntos há cerca de quatro meses. O relacionamento, que se tornou público em 14 de julho, chega ao fim enquanto "Chico", música que a influenciadora gravou para o ex-namorado, ainda é uma das mais tocadas do Brasil.