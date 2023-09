Chico Moedas desativa Instagram após Luísa Sonza expor traição ao vivo

Chico Moeda desativou o perfil no Instagram após Luisa Sonza anunciar hoje no Mais Você (TV Globo) o término do relacionamento e expor traição.

A cantora fez a declaração em conversa durante o café da manhã com Ana Maria Braga, e as duas se emocionaram com um texto escrito por Luisa a respeito do término.

No texto, Luisa reflete sobre traição. A leitura do texto não estava prevista, e foi um pedido de Ana Maria. Enquanto Luisa lia o que estava escrito em seu celular, as duas se emocionam e seguram o choro.