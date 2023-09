Chico Barney: A Fazenda começa esquisita e encantadora, como o povo gosta

Esta é a versão online da newsletter UOL Splash TV enviada hoje (20). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu e-mail? Clique aqui e conheça todas as newsletters do UOL.

Finalmente começou A Fazenda 15, agora de maneira oficial. Após a pré-estreia, o reality rural da Record teve sua inauguração decretada na noite de terça-feira.

Alguns destaques:

A edição abriu com uma bonita homenagem às temporadas de outrora, com várias referências na apresentação dos novos peões. Chegaram de helicóptero para relembrar a temporada 6, por exemplo, com aquele elenco clássico que tinha Andressa Urach, Gominho, Furacão da CPI?

A maneira espetacular como cada um se apresentou na sede, quase sempre em descompasso com a visão que as pessoas têm deles. O ex da Jojo preferiu dizer que é militar da reserva, Rachel Sheherazade disse que foi a primeira jornalista a emitir opinião na TV brasileira, André Gonçalves disse que é escritor e diretor, e por aí vai.

Exibiram uma prova muito divertida para definir quem disputará o cargo de fazendeiro nesta quarta-feira. Uma adaptação do clássico Rodobaca das Olimpíadas do Faustão, em que o desafio era pegar um galinho de pelúcia. Passaram para a próxima fase: Cariucha, Márcia Fu, Yuri Meirelles, Radamés, André Gonçalves e WL.

Tudo isso naquela cronologia sempre esquisita dos realities da Record. Quem perdeu a pré-estreia não entendeu muita coisa. E quem assistiu também pode ter ficado sem entender tantas outras. O clima de pegar o bonde andando já virou meio que parte da narrativa canônica de A Fazenda.

NOTAS DE A FAZENDA

Rachel Sheherazade discute com Simioni Imagem: Reprodução/PlayPlus

Assim como a Patrícia Kogut fazia em sua coluna no jornal O Globo, esta newsletter também vai distribuir notas para os eventos em A Fazenda. Mas de um jeito menos radical, aproveitando as nuances que existem entre o 0 e o 10.

Nota 7

Para Raquel Sheherazade, que não está para brincadeira. Quem achou que a ex-âncora do SBT ia se segurar, que nada. Já entrou em rota de colisão com Kamila Simioni por causa de uma treta entre Jenny Miranda e Cariúcha. Depois teve também um entrevero com Kally. E não tinham se passado nem 24h do confinamento. É uma das grandes promessas do ano.

Nota 3

Para o elenco do Paiol, que está servindo como uma âncora para o passado. Shayan falando de A Fazenda 14, Cézar discutindo a campeã do BBB 23, Erick Ricarte e Wendy revivendo intrigas do elenco Z do Pânico, Nadja repetindo o modus operandi de A Fazenda 10. Um retrocesso em relação às infinitas possibilidades de novas confusões proporcionadas pelo elenco principal.

LEIA MAIS NA NEWSLETTER